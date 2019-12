De eerder aangekondigde kerstspecial van Chateau Meiland zal in aanloop naar de kerstdagen in vier afleveringen worden uitgezonden. In Kerst op Chateau Meiland is te zien hoe Martien Meiland en zijn gezin zich voorbereiden op de feestdagen en terugkijken op het afgelopen jaar.

De winnaar van de Gouden TelevizierRing 2019 wordt op 16, 17, 23 en in een dubbelaflevering op Kerstavond 24 december uitgezonden.

Ook wordt er op 30 december de special Wat goééééd! Het beste van Chateau Meiland uitgezonden, waarin bekende Nederlanders als Patty Brard en Gerard Ekdom terugblikken op de meest opvallende momenten uit het populaire realityprogramma.

Vanaf 26 augustus was de tweede reeks te zien van Chateau Meiland, de realityserie rondom Meiland die met zijn familie een bed and breakfast in Frankrijk opzet. De afleveringen trokken steevast ruim een miljoen kijkers. De logeerplek is door de populariteit van het programma de komende jaren al volgeboekt.