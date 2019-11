De Amerikaanse zangeres Rihanna is per toeval zanger Paul McCartney tegengekomen tijdens een vlucht van New York naar Londen, meldt Fox News zaterdag.

De twee kwamen elkaar tegen in de eerste klas. Om welke reden de twee artiesten afreisden naar Londen is niet bekend.

Rihanna deelde de plotselinge ontmoeting in haar verhaal op Instagram. "Hoe kan het dat je op mijn vlucht zit?," aldus de 31-jarige zangeres.

In 2015 kwam het nummer Four Five Seconds uit, dat de 77-jarige McCartney en Rihanna samen met rapper Kanye West maakten. Het liedje is inmiddels al meer dan 600 miljoen keer gestreamd op Spotify.