De Amerikaanse komiek Louis C.K. heeft kritiek gekregen nadat hij een opmerking maakte over concentratiekamp Auschwitz, tijdens een show in het Israëlische Tel Aviv, meldt Page Six zaterdag.

Tijdens de show in Tel Aviv zou C.K. gezegd hebben: "Ik zou liever in Auschwitz zijn dan in New York." Hieraan zou hij vervolgens hebben toegevoegd: "Ik bedoel nu, niet toen het open was."

Volgens Amerikaanse media zou het publiek na de opmerkingen wel hebben gelachen, maar de komiek krijgt dus veel kritiek op sociale media.

Komiek beschuldigd van seksueel wangedrag in 2002

C.K. werd in november beschuldigd van seksueel intimiderend gedrag, onder anderen door het komiekenduo Dana Min Goodman en Julia Wolov. Volgens het duo nodigde C.K. hen in 2002 uit om in zijn hotelkamer een drankje te drinken. Hij vroeg daar of hij zijn penis tevoorschijn mocht halen.

Het duo dacht dat het een grapje was, maar de komiek deed het wel en masturbeerde in hun bijzijn. C.K. gaf na het ontvangen van de beschuldigingen al snel toe dat de vrouwen gelijk hadden.

In de show in Tel Aviv besprak CK ook het commentaar dat hij kreeg na de beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen hem.