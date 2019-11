Volgens Frank Dane zou iedereen blij zijn met goede, nieuwe vrouwelijke radio-dj's, maar soms denkt de 538-dj dat ze er in Nederland niet zijn. Dat vertelt hij in een interview in Het Parool.

"Ik heb er weleens over nagedacht hoe dat komt. Ik denk dat het komt door de snelle radio die je hier bij 538 veel hoort. Die heb ik nog nooit door een vrouw gemaakt horen worden", zegt Dane.

"Wat ik bedoel: Claudia de Breij maakte een werkelijk fantastisch radioprogramma bij 3FM, maar dat was personalityradio. Met vier liedjes in een uur. Een vrouw die dertien liedjes in een uur doet: ik heb haar nog niet gezien."

Volgens Dane is de snelle manier van radio maken die hij bedoelt "een van de moeilijkste dingen". "Technisch heel lastig. Het is op de radio veel moeilijker om kort te praten dan om lang te praten. Maar begrijp me goed: ik weet zeker dat ze bij 538 staan te juichen als er een vrouw opstaat die het kan."

'Niveau in ons land is gewoon anders'

Een vrouwelijke dj in het uitzendschema opnemen om maar aan een bepaald quotum te voldoen, ziet de 38-jarige presentator niet zitten.

"Iedereen zou blij zijn als zich hier een goede vrouwelijke diskjockey zou melden. Ik houd er niet van om een vrouw neer te zetten omdat ze vrouw is. Het niveau in ons land is gewoon anders dan in de VS en in Engeland. Daar hoor je vaker fantastische vrouwelijke diskjockeys."