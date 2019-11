Flirty Dancing kampt met enigszins tegenvallende kijkcijfers, maar presentatrice Wendy van Dijk zegt zaterdag in een interview in De Telegraaf dat het nieuwe SBS6-programma niet mislukt is.

"Talpa is een zender in opbouw en Flirty Dancing een nieuw programma dat zich nog moest bewijzen. Als je het vergelijkt met het gemiddelde van hoe alle programma's scoren, is het niet mislukt", aldus de 48-jarige Van Dijk.

Het succes van Dance Dance Dance, dat Van Dijk op vrijdagavond presenteert, had ze wel iets anders ingeschat.

"De kijkcijfers van Dance Dance Dance hadden we hoger verwacht, al deed dat het bij RTL in het laatste seizoen ook al minder. Zelf kijk ik liever naar hoe een programma is gemaakt en of daar alles is uitgehaald. Voor de rest is het out of your hands. De kijker beslist nu eenmaal wat hij wil zien en wanneer."

Spijt van haar overstap van RTL naar Talpa heeft Van Dijk overigens totaal niet: "Bij SBS ben ik ooit begonnen, maar was ik na negen jaar een beetje uitgespeeld, en bij RTL kreeg ik veel kansen: grote studioshows en mijn eigen dramaserie."

'Je moet er maar mee leren omgaan'

Bij Talpa kon Van Dijk weer op locatie opnemen, wat ze in het vraaggesprek met de krant als haar "oude liefde" omschrijft. "Bij het maken van Flirty Dancing was het als vanouds: de hele dag op pad met een team, het contact met de mensen, vrijer werken dan binnen een vast stramien. Ik had ongelooflijk veel plezier en dat maakt het voor mij al geslaagd."

Hoewel de viervoudig winnares van de Zilveren Televizier-Ster voor beste televisievrouw het naar haar zin heeft bij Talpa, krijgt ze ook de nodige kritiek voor de kiezen.

"Dat is lastig, maar het hoort tegenwoordig ook bij ons vak. Vooral in deze tijd met social media is dat de tendens, daar hebben andere presentatoren ook last van. Je moet er maar mee leren omgaan. Dat lukt me over het algemeen wel, omdat ik blijf kijken naar het programma dat ik heb gemaakt."