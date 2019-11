Van alle mensen die in 2019 in Nederlandse non-fictietelevisieprogramma's te zien is geweest, was 36,6 procent vrouw. Dat blijkt uit een onderzoek van het Commissariaat van de Media, dat in opdracht is gedaan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dat betekent dat het overgrote deel van de mensen in de non-fictietelevisie (waarin geen gebruikt wordt gemaakt van een script) bestaat uit mannen. Het commissariaat bekeek ook de functie, mate van deskundigheid, aanwezigheid en leeftijd van de vrouwen.

Het aandeel vrouwen is groter in amusementsprogramma's (43,5 procent) dan in nieuws- en actualiteitenprogramma's (33,3 procent).

Wanneer vrouwen een rol spelen in een programma, dan zijn zij het vaakst hoofdpresentator (43,5 procent), onderwerp van portret (44,1 procent) of (spel)kandidaat (45 procent). Minder vaak zijn zij correspondent (23,1 procent) of nieuwsbron (33,3 procent).

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van minister Ingrid van Engelshoven, naar aanleiding van het debat rond de representatie van mannen en vrouwen op televisie. Volgens het commissariaat sluiten de resultaten aan op recentelijk internationaal onderzoek. In veel landen ligt het aandeel vrouwen op televisie tussen de 25 en 40 procent.

Voor het onderzoek hield het commissariaat een kwantitatieve inhoudsanalyse, waarbij 262 programma's zijn bekeken die door zowel de publieke als de commerciële omroep werd uitgezonden in de eerste zes maanden van 2019. In totaal kwamen hier 4.391 personen in voor.