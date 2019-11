Eva van de Wijdeven begint haar eigen YouTube-kanaal. In gesprek met NU.nl vertelt de actrice dat ze momenteel druk bezig is met het testen van vlogapparatuur en het leren gebruiken van editprogramma's.

"Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, iets wat een verlenging is van acteren. Ik heb twintig jaar gespeeld en ben toe aan iets heel anders voor erbij", aldus de 34-jarige actrice.

Wat er precies op het kanaal te zien zal zijn, wil Van de Wijdeven nog niet zeggen, maar er is van alles in ontwikkeling. "Ik duik er altijd volledig in en ben me nu wegwijs aan het maken in hoe je moet editen en hoe de apparatuur werkt. Dan maak ik nog een mooi rolverhaal en nog allemaal andere ideeën van wat daar op terecht zal komen."

De actrice is binnenkort te zien in Onze Jongens in Miami waarin ze paaldanseres Lola speelt. Voor de dansscènes werd geen stand-in gebruikt: Van de Wijdeven kan zelf paaldansen en is fervent sporter. Naast het ontwikkelen van haar nieuwe YouTube-kanaal, sport Van de Wijdeven, die in verwachting is van haar eerste kind, flink door.

"Ik heb heel veel energie en kan dat dan kwijt in zoiets nieuws en in het sporten. Ik vind dat heerlijk. Net als dat ik het echt heerlijk vind om zwanger te zijn. Ik zit zo lekker in m'n vel en voel me heel sexy. En ik heb heel erg geluk, want ik dij amper uit. Dat kan natuurlijk nog komen in de loop van de maanden, maar ook dat is prima. Ik wil graag kinderen en geniet er heel erg van. Mocht ik dan iets zwaarder worden, sport ik dat er ook wel weer af. Ik maak me er niet zo'n zorgen over en ben vooral heel blij dat het allemaal zo goed gaat."