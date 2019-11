De eerste aflevering van Tygo in de Psychiatrie is donderdag bekeken door 567.000 mensen, zo blijkt vrijdag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het EO-programma waarin acteur en presentator Tygo Gernandt in de wereld van de psychiatrie duikt, bezet hiermee de achttiende plek in de top 25 van meest bekeken televisieprogramma's.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok 1,5 miljoen kijkers, gevolgd door hetzelfde programma maar dan van 18.00 uur, met 1,4 miljoen kijkers. EenVandaag, net als beide journaals van de NPO, maakt met 1,2 miljoen kijkers de top drie compleet.

Respectievelijk 962.000 en 920.000 kijkers stemden af op de voetbalwedstrijden Feijenoord-Glasgow Rangers en Sporting Lissabon-PSV, beide uitgezonden op RTL7. Dit was goed voor plek vijf en zes in de kijkcijferlijst.

De Top 2000 Quiz was goed voor 800.000 kijkers. Presentatoren Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis behaalden met hun NPO-muziekprogramma de achtste plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's.