Een deelnemer aan het realityprogramma De Villa stelt dat de producenten van de show de deelnemers aansporen meer alcohol te drinken en hen aanmoedigen om fysiek contact met elkaar te hebben. Ze vertelde in de YouTube-serie #Boos van Tim Hofman dat ze zich gedwongen voelde dingen te doen tijdens de opnames.

De deelnemer was onherkenbaar in beeld gebracht omdat ze zei niet meer geassocieerd te willen worden met het programma, maar dat ze wel haar verhaal wilde vertellen.

Het programma raakte onlangs in opspraak nadat er een scène werd uitgezonden waarin de desbetreffende kandidate onder invloed van alcohol op bed ligt en betast wordt door een andere kandidaat. RTL besloot het programma na de ophef van de buis te halen.

"Ze sporen je aan meer te drinken. Ze sporen aan dat er fysieke dingen gebeuren tussen de kandidaten zelf. Dat is waar het bij hen om draait", vertelde de deelnemer over de producenten van Blue Circle. "Als ik bijvoorbeeld boven was met Jose (een van de andere kandidaten, red.), dan mocht daar niemand komen. Ik voelde me erg gedwongen om dingen te doen. Ik voelde druk, ook als ik iets niet wilde doen", licht ze toe.

De kandidate noemde het voorbeeld van een "shotjesspel" dat in het programma werd gespeeld, waarbij de kandidaten iemand moesten zoenen of een shotje moesten nemen. "Ik had een jongen afgewezen en dan wordt je gewoon gevraagd of je het opnieuw kunt doen en dan wel een kus wil geven."

De kandidaat vertelde verder dat ze in een gesprek met een psychologe voor het programma al had gezegd eerder in haar leven te zijn aangerand toen ze onder invloed was. Ze beweert dat de producenten met die kennis alsnog een mannelijke deelnemer naar haar kamer stuurden toen ze beschonken in haar bed lag.

Van der Vorst biedt excuses aan, Blue Circle wacht op onderzoek

Naast zijn gesprek met de deelnemer, ging Hofman in het programma #Boos ook verhaal halen bij producent Blue Circle en RTL, de zender waar de show werd uitgezonden.

Peter van der Vorst, programmadirecteur bij RTL, zei tegen Hofman dat hij zich "kapot geschrokken" was en stelde dat de makers "enorm over hun ethische grenzen heen zijn gegaan". Hij spreekt van grote fouten van de kant van Blue Circle. "Het is misselijkmakend en de mensen die dit van tevoren hebben moeten beoordelen hebben enorme fouten gemaakt en zijn op non-actief gezet", zei hij over de verantwoordelijken binnen RTL. Zijn reactie komt overeen met een verklaring die de zender woensdag gaf.

Van der Vorst bood zijn excuses aan en voegde toe dit graag ook in een persoonlijk gesprek met de kandidate te willen doen. Een woordvoerder van Blue Circle zei tegenover de camera te wachten op onderzoek en wilde daarom nog geen excuses aanbieden.

Naar aanleiding van de ophef besloot RTL voorlopig alle programma's in het zogeheten 'guilty pleasure'-genre, zoals Temptation Island en Love Island, van de buis en Videoland te halen.

Eerder deze week raakten makers van het programma Gran Hermano, de Spaanse versie van Big Brother, ook al in opspraak nadat bleek dat zij niet ingrepen bij de mogelijke verkrachting van een deelnemer. De productie confronteerde haar vervolgens op camera met de beelden van de avond daarvoor.