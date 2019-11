In Mensen met M, de vierdelige talkshow van Margriet van der Linden die in de week van Kerst dagelijks wordt uitgezonden op NPO1, zullen vier duo's met elkaar en Van der Linden in gesprek gaan. Onder anderen Songfestival-winnaar Duncan Laurence en het kalifaatmeisje Laura H. zijn te gast in de talkshowspecial.

Ook worden er duo's gevormd door vicepremier Carola Schouten en fotograaf Erwin Olaf, actrice Halina Reijn en advocaat Inez Weski en politicus Thierry Baudet en televisierecensent Angela de Jong.

Van der Linden laat weten zich erop te verheugen om "in gesprek te gaan met mensen die 2019 een gezicht gaven".

"De periode rond Kerst en Oud en Nieuw is voor de meeste mensen een tijd waarin we elkaar opzoeken en het jaar met elkaar doornemen. In Mensen met M doe ik dat ook", vertelt de M-presentatrice.

"Stikstofcrisis, Eurovisie Songfestival, verkiezingen, showbizzrellen, liquidaties, Syriëgangers, maar hoe verhoudt het persoonlijke zich tot deze grote en kleine gebeurtenissen in ons land en de rest van de wereld?"

Mensen met M zal van maandag 23 december tot en met donderdag 26 december worden uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO1. Op maandag en donderdag is dat om 23.15 uur en op dinsdag en woensdag om 22.30 uur.