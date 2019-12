Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Drama: Gold Digger

21.00-22.00 uur op BBC First

Moeder Julia komt opeens thuis met de bijna twintig jaar jongere Benjamin. Is de liefde wel wederzijds, of is hij alleen uit op Julia's geld? Terwijl de kinderen ook hun eigen geheimen proberen te verbergen, wordt duidelijk dat Benjamin geen goede bedoelingen heeft.

Thema-avond: Nationaal Debat: Klem op de Werkvloer

20.25-22.00 uur op NPO2

Al vijftien jaar belooft de overheid het aantal regels te verminderen, maar daar is nog niks van te merken. Integendeel zelfs: inmiddels dreigen hele beroepsgroepen af te haken. Is het al te laat, of is er nog een weg terug?

Reportageserie: Typisch Dwingeloo

19.15-19.50 uur op NPO2

In het Drentse Dwingeloo hebben Peter en Roelie een probleem. Hun passie, de midwinterhoorn, krijgt steeds minder aandacht. Ze willen het instrument weer populair maken. Hoe pakken ze dit aan?

Spel: I SPY

20.25-21.25 uur op NPO3

Elke dag doen geheime diensten hun best om de nationale veiligheid in een land te waarborgen. In dit programma worden vijftien mannen en vrouwen opgeleid tot spion.

Film: The Greatest Showman

20.30-22.35 uur op Net5

Een muzikaal spektakel over het ontstaan van de showbusiness en het gevoel van verwondering dat ontstaat als dromen werkelijkheid worden. De film is geïnspireerd door de ambitie en fantasie van P.T. Barnum.

