Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Actieserie: S.W.A.T

20.30-21.25 uur op Veronica

Het seizoen begint met een man die drones inzet om bommen in dichtbevolkte gebieden te laten ontploffen. Ook op persoonlijk vlak krijgt Dan 'Hondo' Harrelson het lastig, als zijn vader bij hem intrekt.

Reportageserie: FC De Helden

22.20-23.00 uur op NPO1

Met een lichamelijke of geestelijke beperking is sport erg lastig. In FC De Helden neem Klaas van Kruistum ons de komende weken mee naar de opstart van de Bijzondere Eredivisie: de allereerste competitie ter wereld voor kinderen met een beperking.

Documentairereeks: Tygo in de Psychiatrie

21.20-22.10 uur op NPO3

Na een succesvolle serie over de Brabantse GHB-problematiek, duikt Tygo Gernandt deze keer in de wereld van de psychiatrie. Hoe worden al die psychische aandoeningen precies bepaald, en wat als je het verkeerde label krijgt?

Realityprogramma: De Kolping: een Volkswijk in Renovatie

21.25-22.20 uur op NPO1

Het was treurig, bedompt en gevaarlijk in de Nijmeegse wijk De Kolping; zelfs agenten lieten zich er liever niet zien. In dit zesdelige programma volgen we de bewoners in een periode dat de hele wijk wordt veranderd.

Film: The Mortal Instruments: City of Bones

22.10-0.45 uur op SBS9

Het doodgewone tienermeisje Clary (Lily Collins) ontdekt na de vermissing van haar moeder dat ze afstamt van de Schaduwjagers. Om haar moeder te vinden, stapt Clary de magische, maar gevaarlijke wereld van deze Schaduwjagers binnen.

