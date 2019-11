Bibian Mentel maakt het na haar operatie van woensdag naar omstandigheden goed. Haar man Edwin Spee schrijft woensdag op Facebook dat ze zelfs alweer kan lachen.

"Net twee minuten geleden een verlossend belletje ontvangen. Alles is supergoed gegaan en Bibian maakt het naar omstandigheden goed. De specialist snapte zelfs niet hoe ze het deed, maar ze lag alweer te lachen", schrijft Spee op het sociale medium.

Spee liet eerder weten dat Mentel, bij wie in oktober weer een tumor werd ontdekt nadat ze in juli voor de elfde keer te horen kreeg dat ze kanker heeft, zes tot zeven uur onder het mes zou moeten. "Er zal wederom een door kanker aangetaste rugwervel deels verwijderd, vervangen en gestut worden om te voorkomen dat Bibian haar rug kan breken", legde hij uit.

De oud-snowboardster kampt al langere tijd met verschillende tumoren in haar lichaam. Nadat er in 2001 botkanker bij haar was geconstateerd, moest haar onderbeen worden geamputeerd om uitzaaiingen te voorkomen. Sindsdien is de ziekte meerdere keren teruggekeerd.

Mentel werd zesmaal Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018.