Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Plastisch Fantastisch

20.30-21.30 uur op Net5

In de cosmetische praktijk in Barendrecht van Diana Gabriels, worden maandelijks meer dan duizend borsten gelift en dijen uitgezogen. Waarom laten we ons toch zo massaal verbouwen?

Bekijk ook de tien beste series die nu op Videoland staan

Dramaserie: 9-1-1

20.35-21.30 uur op FOX

Los Angeles wordt opgeschrikt door een allesverwoestende aardbeving. Terwijl Athena Grant en haar collega's proberen zo veel mogelijk slachtoffers onder het puin van een ingestort pand vandaan te trekken, krijgen de centralisten een nieuwe collega.

Bekijk ook de tien beste series die nu op Netflix staan

Documentaire: 2Doc IDFA Primeur: MS



20.25-0.40 uur op NPO2

Multiple sclerose is een bekende ziekte met een dramatisch verloop. Een auto-immuunaandoening die haar slachtoffers meer en meer beperkt in hun bewegingen en ze dwingt steeds meer vrijheid op te geven. In MS gaat hoogleraar Translationele Neurowetenschappen Jeroen Geurts in gesprek met ervaringsdeskundige Lineke van den Boezem.

Bekijk ook deze tien heftige Netflix-documentaires

Realityprogramma: Grenzeloos Verliefd: baby in het buitenland

22.35-23.35 uur op Net5

Marloes wordt in 2016 tijdens haar vakantie op de Filipijnen verliefd op de barman. Inmiddels is het stel getrouwd, runnen ze een bed and breakfast en is Marloes in verwachting.

Wedstrijd: Het Perfecte Plaatje

20.30-21.30 uur op RTL 4

De vijf overgebleven BN'ers zijn op Texel in opdracht van landschapsfotograaf Bas Meelker.

Dit is er verder in november op tv te zien