Nog even en fans van Wie is de Mol? (WIDM) kunnen hun hart ophalen: op 11 januari 2020 begint het twintigste seizoen van het programma. Deze bekende Nederlanders zie je dan voorbijkomen.

Anita Witzier - Presentatrice

Anita Witzier (58) kennen de meeste mensen van programma's als Memories, Anita wordt opgenomen en De Reünie. De presentatrice is sinds 1988 onderdeel van de Nederlandse televisiewereld en werkte in haar eerste jaren voor de zender Veronica om in 1996 te verhuizen naar KRO-NCRV en daar niet meer te verdwijnen.

Claes Iversen - Modeontwerper

De ontwerpen van Claes Iversen (42) zijn bij de meeste mensen vooral bekend doordat koningin Máxima ze regelmatig draagt. De modeontwerper had nog nooit een aflevering van het programma gezien voor hij de uitnodiging kreeg om mee te doen. Daarom heeft hij nog snel wat bekeken om zich voor te bereiden.

Nathan Rutjes - Oud-voetballer

De 35-jarige Rutjes speelde jarenlang voor Sparta Rotterdam, maakte daarna de overstap naar MVV en eindigde zijn professionele voetbalcarrière bij Roda JC Kerkrade. In augustus 2018 stopte hij met voetballer. Een jaar later begon hij zijn carrière als jeugdtrainer.

Miljuschka Witzenhausen - Presentatrice, tv-kok

Eten en koken zijn belangrijke passies voor Miljuschka Witzenhausen (34), die haar televisiecarrière in 2005 begon bij TMF. Na een tijdje van televisie te zijn verdwenen, keerde ze terug als kenner van lekker eten. Inmiddels heeft ze meerdere kookboeken uitgebracht, is ze voedselexpert bij RTL Boulevard en presenteert ze op 24Kitchen haar eigen kookprogramma.

Johan Goossens - Cabaretier, columnist

Columnist en cabaretier Johan Goossens (37) is momenteel in theaters te zien met zijn voorstelling Vlam. Verder kan het publiek hem kennen van acteerklussen in Jules de Corte? Zo kende ik hem niet!, Sinterklaas & Pakjesboot 13 en Onderweg naar morgen. In 2015 deed hij nog mee aan De slimste mens.

Rob Dekay - Muzikant

Zanger en liedjesschrijver Rob Dekay (31) bracht kort voor de bekendmaking van zijn deelname nog met Ilse DeLange en Daniel Lohues de single Laat Los uit. De meeste mensen kennen hem waarschijnlijk van de vele festivals waar hij optredens heeft gegeven. De muzikant bezocht onder meer Tuckerville en Concert at Sea.

Buddy Vedder - Presentator

Met zijn 25 jaar is Buddy Vedder de jongste deelnemer van dit jaar. De presentator werd bekend door een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden, maar is inmiddels vooral te zien in kinderprogramma's. Zo praatte hij het Junior Songfestival aan elkaar en maakt hij Lang Leve de Muziek Show. Ook is hij te zien in RTL Boulevard.

Jaike Belfor - Actrice

Jaike Belfor (41) is bij het grote publiek bekend als Boomer uit Celblok H, maar de actrice streed ook jarenlang als vechtsporter in de ring. Op de radio is ze wekelijks bij NPO Radio 1 te horen in het middagprogramma B.V.S.C..

Leonie ter Braak - Presentatrice

Leonie ter Braak begon haar carrière als model en ging daarna aan de slag als presentatrice bij RTV Oost. In 2012 begon Ter Braak bij de omroep WNL. Daar presenteerde ze het programma Goedemorgen Nederland. Eind 2017 maakte ze de overstap naar SBS, waar ze onder meer de presentatie van Shownieuws en Hart van Nederland op zich neemt.

Tina de Bruin - Actrice

Tina de Bruin is een actrice en cabaretière die te zien is in series als Familie Kruys, Dokter Tinus en Het geheime dagboek van Hendrik Groen. In het theater vertolkte ze onder meer een rol in de musical Hij Gelooft In Mij. Ook was ze te zien als verslaggever in De Nieuwste Show en speelde ze sketches in Klokhuis.