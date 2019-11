De stichting Kluivert Dog Rescue Foundation (KDRF) spreekt de beschuldigingen van het programma Opgelicht?! tegen. Volgens de stichting is er niemand opgelicht of gedupeerd.

In een verklaring op de website stelt de stichting dat de makers van de Opgelicht?!-uitzending van dinsdag 26 november hebben geprobeerd karaktermoord te plegen.

In de bewuste aflevering worden voornamelijk de activiteiten van het aan de stichting gelieerde Dog Rescue Center op Curaçao tegen het licht gehouden. Zo zou er helemaal geen opvangcentrum op het eiland aanwezig zijn en lijkt het onduidelijk waar het geld en de fysieke donaties naartoe gaan.

Ook is er verwarring over het door Kluivert gecommuniceerde aantal geredde zwerfhonden en de daadwerkelijk geholpen dieren en het bestaan van een ambulancewagen die met behulp van donaties naar het eiland zou zijn verscheept. Verder beweert het programma dat geld van de stichting is gebruikt voor een winkel en een café die op naam van Kluivert staan.

Een op Curaçao woonachtige dierenarts, die op goede voet zou staan met de stichting, erkent in het programma dat de beeldvorming tot verwarring kan leiden: "Je maakt een punt als je zegt: 'Wij hebben in de media het idee dat het grootser wordt voorgedaan dan het is.' Op het moment dat jij gaat zeggen dat je al heel druk bezig bent, terwijl dat helemaal nog niet zo is ... En iedereen kan daar ook eigenlijk wel achter komen. Daar kun je jezelf mee in de voet schieten."

Kluivert wilde live wederhoor geven

Volgens de stichting wilde Kluivert live in de uitzending wederhoor geven, maar zagen de programmamakers daar van af. Wel zonden zij een fragment uit, waarin Kluivert op het vliegveld van Curaçao om een reactie werd gevraagd.

De stichting gaat in de verklaring verder niet inhoudelijk op de aantijgingen van het programma in, maar erkent dat niet alles ordelijk is verlopen.

"KDRF claimt niet dat in haar bestaan alles tot twee cijfers achter de komma goed is gegaan. Dat kan ook niet als je ver van huis met voornamelijk bevlogen vrijwilligers werkt. KDRF heeft - zoals elke stichting - ook te maken gehad met onvoorzienbare tegenslag. Samen met de vrijwilligers heeft mevrouw Kluivert met hart en ziel voor de stichting gewerkt en daar bovendien jaar in jaar uit onnoemlijk veel privégeld in gestoken. Natuurlijk kan er verschil van inzicht zijn over de aanpak of de behaalde resultaten. Maar KDRF claimt wél dat dit altijd integer is gebeurd en dat Opgelicht?! op geen enkele manier malversaties, wanbeleid of persoonlijk gewin heeft blootgelegd."

NU.nl is in afwachting van een reactie van de advocaat van Kluivert. Op de website van Opgelicht?! kan de desbetreffende uitzending worden teruggekeken. Ook staan op die plek twee pdf-bestanden: een lijst met vragen en antwoorden en de reactie van de Kluivert Dog Rescue Foundation.