Oud-deelnemers aan Temptation Island vinden het een goede zet van RTL om voorlopig met 'guilty pleasure'-realityprogramma's te stoppen. Rosanna Voorwald zegt zelf een nare situatie te hebben meegemaakt en houdt de makers daar verantwoordelijk voor.

Het besluit van RTL volgt op een onderzoek dat werd ingesteld naar de productie van De Villa, dat gemaakt wordt door Blue Circle. In het programma was onder meer te zien dat een vrouwelijke deelnemer een mannelijke deelnemer afweerde omdat ze geen kus van hem wilde en dat hij vervolgens bleef aandringen.

"Bij mij is eigenlijk net zoiets voorgevallen als in De Villa", zegt Voorwald, die met haar vriend Niels van der Zanden twee keer meedeed aan Temptation Island, in Grazia. "Ik was tijdens Temptation Island VIPS zo dronken dat ik in het bed van een van de andere meiden ben gaan liggen, met mijn bikini en hakken nog aan."

"De tv-makers hebben verleider Alex toen gepusht om naakt naast me te gaan liggen, terwijl ze wisten dat ik hartstikke dronken was. Hij pakte me vast, en toevallig had ik dit keer een kwade dronk, en ben ik boos geworden. Maar eigenlijk is het pure aanranding", stelt Voorwald.

Haar vriend vult aan: "Ze wisten dondersgoed dat Roos niet tegen drank kan, maar toch schonken ze de hele tijd pure wodka in bij haar. En zo'n gozer maakt daar misbruik van."

'Achter de schermen gaat het er niet netjes aan toe'

Ook Thomas Cox, een andere oud-deelnemer aan het programma, vindt het goed dat RTL maatregelen neemt. "Goede zet van RTL", schrijft hij in zijn Instagram Stories. "Achter de schermen gaat het er zeker niet netjes aan toe. Ik kan het weten. Dat ze dat inzien en actie ondernemen, was even nodig."

Demi Rutting, die met haar inmiddels ex-vriend Sidney Bout ook aan Temptation Island meedeed, vindt eveneens dat het tijd werd voor een onderzoek naar wat er allemaal gebeurt in realityprogramma's.

"Ik ben ook heel benieuwd of ze mensen van ons seizoen gaan benaderen", vraagt ze zich af in haar Instagram Stories. "Als ze dat doen, zal ik zeker mijn verhaal willen doen." Rutting zegt dingen te hebben meegemaakt waar zij "nooit echt open" over kon zijn.