Anita Witzier is één van de deelnemers aan het twintigste seizoen van Wie is de Mol?. NU.nl mag dat als eerste bekendmaken.

Ook Buddy Vedder, presentatrice Miljuschka Witzenhausen, modeontwerper Claes Iversen, cabaretier Johan Goossens, muzikant Rob DeKay en vechtsporter Jaike Belfor zullen te zien zijn in het nieuwe seizoen.

Rik van de Westelaken presenteert het programma voor de tweede keer. Regisseur Rick McCullough maakte dinsdag bekend dat Wie is de Mol? dit jaar is opgenomen in China. "Een bijzonder land voor een bijzonder jaar", schreef hij op Instagram.

Het nieuwe seizoen start op 11 januari 2020.

De hints die NU.nl ontving: de memory-kaarten verwijzen naar het programma Memories en de tekst op de wijzer naar een reünie. Beide programma's werden door de presentatrice gemaakt.