De eerste aflevering van Mooier wordt het niet, het vierluik over schoonheid dat Anna Nooshin voor BNNVARA maakt, is dinsdagavond door 152.000 mensen bekeken.

Dat aantal was niet genoeg voor een plek in de top 25 van de best bekeken programma's van dinsdag.

In de vier afleveringen zal de YouTuber en presentatrice het moderne schoonheidsideaal onderzoeken om een beeld te krijgen van de positieve en negatieve gevolgen van schoonheid.

Het NOS Journaal van 18.00 uur en dat van 20.00 uur trokken respectievelijk 1,3 en 1,8 miljoen kijkers. EenVandaag (1,2 miljoen), De Wereld Draait Door (ook 1,2 miljoen) en Opgelicht (1,1 miljoen) completeren de top vijf.