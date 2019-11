Nico Dijkshoorn stopt per 1 januari met het schrijven van columns voor de Volkskrant. De auteur deelt het besluit van de hoofdredactie woensdag op Twitter.

De columns van de 59-jarige Dijkshoorn werden sinds 2012 in het V katern van de krant afgedrukt. Tussen 2006 en 2009 schreef hij columns voor het sportkatern van de Volkskrant.

Dijkshoorn betreurt het dat hij geen columns meer voor de krant zal schrijven. Toch betekent dit niet dat de auteur en de titel volledig gescheiden wegen gaan.

"Een krant moet nu eenmaal ruimte houden voor vernieuwing, en Nico is een van de langst zittende columnisten. We vinden hem een geweldig schrijver en groots observator, het is dan ook de bedoeling dat hij in plaats van columns met regelmaat grotere stukken voor de Volkskrant gaat schrijven", laat een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl weten.