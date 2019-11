RTL zal voorlopig stoppen met 'guilty pleasure'-realityprogramma's, zegt programmadirecteur Peter van der Vorst tegenover RTL Nieuws. Dit besluit is genomen naar aanleiding van seksueel overschrijdend gedrag in realityshow De Villa.

"Al onze guilty pleasure-programma's worden opgeschort, zodat we zeker weten op welke manier ze achter de schermen tot stand zijn gekomen. Ik wil het vertrouwen terugwinnen in dit genre", aldus Van der Vorst.

De zender heeft een onderzoek ingesteld naar de productie van De Villa, die wordt uitgevoerd door het bedrijf Blue Circle. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met mensen die deelnamen aan de realityshow.

Peter van der Vorst is zich naar eigen zeggen "kapot geschrokken" door wat er uit die gesprekken naar voren is gekomen. Deelnemers zouden door de productie zijn aangespoord tot grensoverschrijdend gedrag. "Vooral de makers zijn ver over hun ethische grenzen heen gegaan", zegt Van der Vorst. Twee medewerkers zijn inmiddels door RTL op non-actief gezet.

Nieuwe reeksen van andere realityprogramma's als Love Island en Temptation Island zullen voorlopig niet meer worden uitgezonden door RTL. Ook op Videoland zijn de shows niet te zien.

Aanranding op televisie

RTL had eerder al laten weten per direct te stoppen met het uitzenden van De Villa, nadat er op Twitter ophef was ontstaan over scènes waarin deelnemers seksueel overschrijdend gedrag vertonen.

In een van de gewraakte scènes liet een vrouwelijke deelnemer weten geen kus te willen van een mannelijke deelnemer, die vervolgens bleef aandringen.

In een ander fragment was te zien dat een deelnemer boven op een andere bewoonster ging liggen. Er werden tot dusver vier afleveringen van de datingshow uitgezonden, die wekelijks op woensdag te zien was op RTL 5.