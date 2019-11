Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: 2Doc IDFA Primeur: One Child Nation

20.25 - 22.00 uur op NPO2

Omdat de bevolkingsgroei in China uit de hand liep, voerde de regering in 1979 de éénkindpolitiek in. Door een voorkeur voor jongetjes had het voor ouders echter een wrede uitwerking: meisjesbaby's werden massaal geaborteerd, na de geboorte te vondeling gelegd of zelfs gedood. In deze documentaire wordt getoond dat de verwerking van de in 2015 afgeschafte wet nu pas begint.

Docuserie: Mooier wordt het niet

22.00 - 22.45 uur op NPO3

Door de komst van sociale media is schoonheid steeds belangrijker geworden en daar draagt Anna Nooshin als influencer aan bij. Nooshin onderzoekt de steeds groter wordende invloed van schoonheid in onze maatschappij.

Dit is er verder in november te zien op televisie.

Juridisch programma: De Rijdende Rechter, Wordt Vervolgd

22.20 - 22.25 uur op NPO1

Hans en William voelen zich bedrogen: hun gordijnen werden volledig verknipt door kleermaker Erdogan Develioglu, die ze scheef bij de heren afleverde.

Film: The Adjustment Bureau

20.30 - 22.35 uur op SBS9

De veelbelovende politicus David (Matt Damon) wordt verliefd op een balletdanseres. Hij ontdekt dat een mysterieuze instantie hun relatie probeert tegen te houden.

Als je van actie houdt, mag je deze tien beste actiefilms van de eeuw niet missen.

Film: The Day the Earth Stood Still

22.35 - 00.35 uur op SBS9

Wetenschapper Helen Bonson (Jennifer Connelly) komt op een dag oog in oog te staan met Klaatu (Keanu Reeves), die afkomstig is van een andere planeet. Hij waarschuwt voor het gevaar van de opwarming van de aarde.

Dit zijn de tien beste films die nu op Netflix staan.