Modeontwerper Claes Iversen is de eerste kandidaat van het twintigste seizoen Wie is de Mol?. Dat maakt LINDA.nl dinsdag bekend.

Het is de eerste kandidaat die bekend is gemaakt en het lijkt erop dat de namen bij verschillende media bekendgemaakt zullen worden. RTL Boulevard maakt dinsdagavond ook een naam bekend. Wie is de Mol? plaatste op sociale media een foto van tien kistjes.

Het is niet bekend wie de andere namen bekend zal gaan maken. Rik van de Westelaken presenteert het programma voor de tweede keer. Op een later moment wordt bekend in welk land Wie is de Mol? dit jaar is opgenomen, maar de aanwijzingen lijken te duiden op China.

Het nieuwe seizoen start op 11 januari 2020.