Buddy Vedder is de vijfde deelnemer die meedoet aan het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in het praatprogramma Beau.

Vedder verwierf bekendheid door zijn rol als Rover in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Inmiddels timmert de acteur ook aan de weg als zanger, danser en presentator.

Ook presentatrice Miljuschka Witzenhausen doet mee aan het twintigste seizoen van Wie is de Mol? Dit werd dinsdagavond bekendgemaakt in RTL Boulevard.

Eerder op dinsdag maakte Linda.nl bekend dat modeontwerper Claes Iversen meedoet. Tijd voor Max bracht het nieuws dat cabaretier Johan Goossens deelnemer is en AD-journalist Gudo Tienhooven onthulde dat actrice en vechtsporter Jaike Belfor meedoet aan het programma.

De namen van de Wie is de Mol-deelnemers worden bij verschillende media bekendgemaakt. NU.nl zal woensdag ook een naam bekendmaken. Wie is de Mol? plaatste op sociale media een foto van tien kistjes.

Rik van de Westelaken presenteert het programma voor de tweede keer. Regisseur Rick McCullough maakte dinsdag bekend dat Wie is de Mol? dit jaar is opgenomen in China.'Een bijzonder land voor een bijzonder jaar', schreef hij op Instagram.

Het nieuwe seizoen start op 11 januari 2020.