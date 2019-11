Henk Westbroek wil naar eigen zeggen niet meer werken voor RTV Utrecht. De 67-jarige zanger en presentator, die langere tijd voor de regionale omroep werkte, was niet tevreden met de hoeveelheid werk die hem voor 2020 is beloofd.

"Voor RTV Utrecht heb ik dit jaar twintig programmaatjes gemaakt", twitterde Westbroek maandag, die eraan toevoegde dat dit "ruim minder" is dan in de jaren ervoor.

"Ik gaf directeur Paul van der Lugt aan dat ik minder dan twintig stuks voor 2020 als een ontslagverzoek zou beschouwen." Van der Lugts opvolger Wim Kramer zou hem vervolgens een aanbod van zes afleveringen hebben gedaan. Een andere medewerker heeft dit aan Westbroek medegedeeld. "Ik heb er met plezier gewerkt", aldus de presentator, die voor de omroep onder meer het onderzoeksprogramma Westbroek maakte.

Westbroek zegt dat Van der Lugt hem later had laten weten met Kramer te hebben besproken dat er in 2020 wel minstens twintig afleveringen voor hem op de planning stonden. "En Wimpie laat dan een cheffin een voorstel van zes keer tien minuten doen? Laf!"

Westbroek is sinds 2002 werkzaam voor RTV Utrecht. Daarnaast werkte hij onder meer voor KX Radio (nu NPO KX) en 3FM.

NU.nl is in afwachting van een reactie van RTV Utrecht.