André Hazes neemt plaats in een van de rode stoelen van The Voice Senior. Dat doet hij echter niet in Nederland, maar in België.

"Ik heb geen seconde getwijfeld toen ze het me vroegen", aldus de zanger in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Er zijn genoeg oudere stemmen die we nog moeten horen. Die hebben veel meegemaakt, kunnen echte verhalen vertellen. Dus dat is zeker nodig."

Hazes is heel populair in België en zal naast onder anderen voormalig K3-zangeres Karen Damen en Sam Gooris, de echtgenoot van Kelly Pfaff, plaatsnemen in de jury. Presentator Walter Grootaers is het enige jurylid dat in eerdere seizoenen ook al plaatsnam in een van de stoelen.

De zanger kent Damen al langer. "Ze is een vriendin van mij uit het vak, dus ik kijk er erg naar uit om dit te mogen doen met haar. Door de andere coaches laat ik mij graag verrassen."