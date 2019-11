De eerste aflevering van RICO, de realityserie rondom kickbokser Rico Verhoeven, heeft maandagavond 327.000 kijkers getrokken. Het programma heeft hiermee geen plek in de lijst van de 25 best bekeken programma's weten te veroveren.

De serie gaat over hoe Verhoeven zich voorbereidt op zijn gevecht met Badr Hari dat eind december zal plaatsvinden.

Volgens de kickbokser is het de eerste keer dat hij zoveel van zichzelf laat zien. Zo is in de serie onder meer te volgen hoe Verhoeven tussen de voorbereidingen door probeert tijd vrij te maken voor zijn vrouw en kinderen.

De meeste kijkers waren er maandag voor het NOS Journaal van 20.00 uur, dat door ruim twee miljoen mensen is gezien. Het geheime dagboek van Hendrik Groen van Omroep MAX staat met 1,8 miljoen kijkers op de tweede plek in de lijst.

Droomhuis Gezocht, eveneens gemaakt door Omroep MAX, eindigde op de derde plek met ruim 1,6 miljoen kijkers.