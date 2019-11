Edsilia Rombley gaat het Grote Songfestivalfeest presenteren, dat 15 december zal plaatsvinden in de Ziggo Dome in Amsterdam. De zangeres vervangt Jan Smit, die vanwege een onsteking aan zijn strottenhoofd tot volgend jaar niet meer kan optreden.

Rombley zal bij het presenteren hulp krijgen van onder anderen Emma Wortelboer, Tim Douwsma en Cornald Maas. Tijdens het feest zullen oud-Songfestival-deelnemers vanuit heel Europa optreden, onder wie 21 voormalige winnaars.

Rombley deed in 1998 en 2007 zelf mee aan het Eurovisie Songfestival, met de nummers Hemel en Aarde en Top of the World. Ze zal deze nummers ook uitvoeren tijdens het feest in de Ziggo Dome.

Een registratie van het concert wordt op 1 januari 2020 uitgezonden op NPO3 bij de AVROTROS.