Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: 2Doc IDFA primeur: Rotjochies

20.25 - 22.00 uur op NPO2

Drie tieners, die de gemiddelde jeugdrechter het liefst achter tralies zou zetten, zitten door hun destructieve gedrag continu in de problemen. Om verdere ontsporing te voorkomen neemt een jeugdwerker ze mee naar het Franse platteland.

Reportageserie: Stacey Dooley Sleeps Over

22.45 - 23.40 uur op NPO3

Stacey Dooley blijft slapen bij landgenoten die hun leven net wat anders hebben ingericht dan de gemiddelde burger. Vanavond zijn dat Jonathan en Anna, die samen met hun kinderen een van de populairste YouTube-gezinnen van het land zijn.

Realityserie: RICO

21.30 - 22.30 uur op SBS6

De stare down tussen Rico Verhoeven en Badr Hari beloofde al veel goeds voor het kickbocksgevecht op 21 december. In RICO wordt Verhoeven een jaar lang gevolgd in de aanloop naar het gevecht van het jaar.

Realityserie: House Rules Australia

18.25 - 19.25 uur op Net5

In dit zevende seizoen verbouwen opnieuw zes koppels elkaars huis met als doel de hoofdprijs: 250.000 Australische dollar (zo'n 154.000 euro).

Film: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

20.30 - 23.00 uur op Net5

In dit laatste deel van de Harry Potter-reeks barst de strijd los tussen goed en kwaad binnen de tovenaarswereld. Niemand is nog veilig en niets is meer wat het ooit was.

