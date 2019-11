Ronald Molendijk gaat binnenkort aan de slag bij Talpa Network. De dj en producent is momenteel regelmatig te zien in RTL Boulevard, maar zal na zijn overstap als expert in Shownieuws aanschuiven.

Naast zijn werkzaamheden bij Shownieuws, wordt Molendijk ook betrokken bij de ontwikkeling van muzikale programma's. Zenderdirecteur Marco Louwerens denkt dat Molendijk voor nieuwe inzichten kan zorgen bij de zender. "Ik denk dat hij ons gaat verrassen met originele bijdragen en invalshoeken voor de programmering van onze zenders en activiteiten Talpa Network breed", stelt hij.

Molendijk zelf denkt meer kansen te krijgen bij Talpa. "Ik ben superenthousiast over het scala aan mogelijkheden die Talpa Network mij biedt. Ik kan er mijn passie voor muziek, talent- en conceptontwikkeling in alle vrijheid aanwenden en ontwikkelen."

Naast zijn werkzaamheden voor RTL Boulevard is Molendijk ook actief als dj. Samen met Erland Galjaard vormt hij het duo Soulvation. Galjaard, die eerder programmadirecteur bij RTL was, is sinds februari dit jaar in dienst bij Talpa Network als strategisch adviseur.