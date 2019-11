Tygo Gernandt wil niet stoppen met het maken van programma's waarin hij zware problematiek aankaart. Na de serie die hij maakte over GHB-verslaving, dook de presentator en acteur in de wereld van de psychiatrie. In gesprek met NU.nl vertelt Gernandt dat hij de pijnlijke momenten bij de opnames voor lief neemt om de problemen onder de aandacht te brengen.

"Natuurlijk komen de heftige ontmoetingen voor het programma soms hard binnen en is het verwerken hiervan niet altijd even makkelijk", vertelt Gernandt over de draaidagen voor zijn nieuwe documentairereeks Tygo in de Psychiatrie.

Hij benadrukt dat hij dit soort programma's graag wil blijven maken. "Ik voel maar een fractie van de pijn die de mensen die ik voor deze serie sprak dagelijks voelen. Voor mij is het naar buiten brengen van deze problematiek die pijn meer dan waard."

Gernandt werkte voor deze documentairereeks weer samen met programmamaakster Sahar Meradji en de Evangelische Omroep, die ook verantwoordelijk waren voor Tygo in de GHB. Na deze uitzendingen over de verslavingsproblematiek rondom de drug GHB, willen Gernandt en Meradji nu de processen in de Nederlandse psychiatrie blootleggen.

Meradji en Gernandt steunden elkaar na de opnames, maar merkten dat er soms autoritten van een paar uur nodig waren om enigszins tot rust te komen. "Ik heb veel aan de gesprekken die Sahar en ik erover voeren, maar het blijft toch in je hoofd zitten. Je raakt het niet altijd kwijt."

Tygo Gernandt dook in de wereld van de psychiatrie. (Foto: Bruno Press)

Meradji: 'We willen de verhalen van de mensen met een label horen'

Meradji legt uit dat het aantal mensen dat een psychiatrisch label zoals autisme krijgt, flink gestegen is in de afgelopen jaren. "Er komen steeds meer stoornissen bij, maar hoe komt dat eigenlijk tot stand?", vraagt ze zich af. "We wilden erachter komen hoe het komt dat mensen zo snel zo veel labels opgeplakt krijgen en de verhalen van hun kant horen."

Gernandt stelt dat een miljoen mensen in Nederland antidepressiva gebruiken en vraagt zich hardop af of Nederland echt langzaam gek aan het worden is, of dat we juist zijn doorgeslagen met het labelen van mensen met bijbehorend medicatiegebruik tot gevolg.

Voor de reeks die bestaat uit vier afleveringen, spreekt Gernandt met een 21-jarige jongen die dertien labels heeft en een 37-jarige man die zijn ex-vriendin aanviel onder invloed van zware medicatie.

“Dan staat er boven interviews 'ADHD'er Tygo' of mensen maken er op de set opmerkingen over, omdat ik druk en aanwezig ben. Je draagt het label altijd mee, want ik krijg het minstens één keer per dag wel te horen.” Tygo Gernandt

Gernandt: 'Ik krijg dagelijks iets te horen over mijn ADHD-label'

De presentator vertelt dat hij zelf als kind het label ADHD kreeg. "Mijn moeder heeft daar geen gehoor aan gegeven en mij geen medicatie gegeven, omdat ik gewoon een druk kind was. Toch is het een label waar ik nog dagelijks mee geconfronteerd word. Dan staat er boven interviews 'ADHD'er Tygo' of mensen maken er op de set opmerkingen over, omdat ik druk en aanwezig ben. Je draagt het label altijd mee, want ik krijg het minstens één keer per dag wel te horen. En dan valt mijn label nog wel mee."

Gernandt en Meradji hopen dan ook van harte dat er iets gaat veranderen door de problematiek die ze aankaarten. "Er moeten vraagtekens gezet worden bij hoe de ggz en verzekeringsmaatschappijen samenwerken. Het moet niet kunnen dat iemand dertien labels krijgt en nog steeds tegen een muur aanloopt als hij om hulp vraagt. Daar moeten vraagtekens bij geplaatst worden en hopelijk leidt dit tot stappen die in de politiek kunnen worden gemaakt."

Of Gernandt, Meradji en de EO hierna nog eens een documentaireserie over een ander onderwerp gaan maken, weten ze nog niet zeker. "Er zijn nog heel veel onderwerpen waar ik in zou willen duiken, maar daar zijn we nog niet serieus mee bezig. Eerst moet deze serie de samenleving in en dan kijken we wat daarvan komt", aldus Gernandt.

Tygo in de Psychiatrie is vanaf 28 november vier weken op donderdagavond om 21.30 uur op NPO3 te zien.