Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Yvette Broch.

Het was misschien wel dé verrassing van dit seizoen: Yvette Broch wordt vlak voor de halve finale naar huis gestuurd. De voormalig handbalster ziet haar naam keer op keer uit de pot met stemmen tevoorschijn komen en weet dat het tijd is het eiland te verlaten.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Ik zag het echt totaal niet aankomen, maar bij de eerste keer mijn naam uit de pot, wist ik het direct. Misschien naïef van mij, maar ik dacht echt dat het ons zou lukken om Shary-An (Nivillac, red.) naar huis te sturen. Op mij was nog nooit eerder gestemd, dus Akwasi en ik gingen er allebei volledig van uit dat als het één van ons zou worden, hij het zou zijn. Op het moment dat ik wegliep, drong het ook echt nog niet helemaal door. Pas toen ik Nicolette (Kluijver, presentatrice, red.) zag, kwam het besef: ik ga naar huis."

"Ik wilde echt niet gaan en was zo teleurgesteld. Zo dicht bij de halve finale, bijna een proef winnen en ineens moet je naar huis. Daarna heb ik ook echt nog gedacht: ik ga gewoon weer terug. Pas toen ik mijn familie kon bellen, was dat gevoel weg. Van tevoren was ik daar natuurlijk al een beetje bang voor, dat ik heel emotioneel zou worden als ik een brief van ze zou lezen. Het moment dat ik ze sprak, wilde ik ook echt gewoon gaan, was het voor mij klaar."

Wat denk jij dat de reden is dat je eruit ligt?

"Ze moeten me toch als een gevaar hebben gezien, als te sterk. Niet lullig bedoeld, maar ik weet dat ze Mariana (Verkerk, red.) er om die reden niet uit stemmen: die kunnen ze wel aan. Ze bakt er in de proeven immers niet zo veel van, dus daar win je wel van. Ja, misschien is het ook wel een compliment, maar ik geloof dat ik toch liever nog even gebleven was."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Niet echt iets. Ik ben heel blij met hoe ik het gedaan heb, ik weet dat ik keihard mijn best heb gedaan. Ja, ik had graag deze proef gewonnen, maar ik heb alles gegeven en zo voelt het ook. Ik sta volledig achter alles wat ik heb gedaan op het eiland en ben er trots op. Vooral ook op het bondje met Akwasi en Fien (Vermeulen, red.), wij waren zo'n eenheid en zij zijn zo belangrijk voor mij geworden."

"Nadat Tim (Coronel, red.) er vorige week werd uit gestemd, werd ons bondje weer onderwerp van gesprek. Ik kon de aflevering niet zien, maar werd de volgende ochtend wakker met niet normaal veel haatberichten. Mensen die vonden dat we een vies spel speelden, die echt heel nare dingen over mij als persoon zeiden. Onvoorstelbaar dat mensen dat doen, zo veel negativiteit de wereld insturen. Natuurlijk is het naar voor Tim dat hij afviel, maar waar mensen totaal aan voorbijgaan is dat dat ook onderdeel van het spel is. Het spel is overleven op het eiland, in de proeven je best doen en voor jezelf zorgen. Maar het spel is ook plannen bedenken om zelf zo ver mogelijk te komen en dan is het heel logisch dat je een sterke speler eruit werkt. Het is niet vies spelen, het is de opzet van het programma. Ik zou willen dat mensen daar ook een beetje bij stilstaan en vooral niet zulke nare dingen verspreiden. Het is een spel, het is een televisieprogramma en je ziet niet alles als kijker. Alsjeblieft, snap dat."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Het kan bijna niet anders dan dat het gaat tussen Mariana en Akwasi. Shary-An en Eva (Koreman, red.) vormen nu het sterkste bondje en dus zijn zij wel veilig. Ik hoop natuurlijk dat Akwasi erin blijft, hij is mijn maatje. Het ligt een beetje aan wat je voor finale wil: wil je het voor jezelf spannend houden, dan blijft Akwasi. Wil je zeker zijn dat jij kan winnen, dan blijft Mariana."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Eva is fysiek misschien niet de sterkste, maar zij is echt heel slim. En Hugo (Kennis, red.) neemt het spel zo serieus, hij is een echte Robinson. Akwasi is een beest. Dat zie je op televisie misschien niet zo, omdat hij geen proeven wint, maar hij rent het eiland rond op zoek naar eten, brandhout en zorgt voor iedereen. Dan ben je heel sterk."