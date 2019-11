Luuk Ikink stopt op 29 november na drie maanden met de podcast OchtendPod, die hij samen met zijn vrouw Simone Wijnands maakt. De presentator en zijn vrouw kunnen naar eigen zeggen de podcast niet combineren met hun gezin en andere activiteiten.

"We gaan stoppen. Dit wordt onze laatste week van deze podcast", aldus Ikink maandag in de ochtendpodcast van het stel. "We gaan stoppen vanaf aanstaande vrijdag."

"Vanaf het moment dat we begonnen was de meest gestelde vraag aan ons 'hoe doen jullie het allemaal?'", geeft Wijnands een toelichting op het stoppen van OchtendPod. "De conclusie is dat vijf dagen in de week een ochtendpodcast maken, naast al het andere wat we ernaast doen, niet te doen is."

"Ik vind het heel jammer dat we het ochtendritueel dat veel mensen door ons hebben gekregen weer wegnemen", betreurt Wijnands het stoppen van haar podcast. "Stel dat er 28 uur in een dag komt te zitten, dan gaan we zeker weer beginnen."

Ikink en radiomaker Wijnands begonnen OchtendPod begin september. Volgens de RTL Boulevard-presentator hadden hijzelf, zijn vrouw en het AD bij de start van hun podcast afgesproken om drie maanden aan te kijken of het zou bevallen.