Arnold Karskens is maandag gestart met de omroep Ongehoord Nederland, meldt het AD. Samen met voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes, acteur en schrijver Haye van der Heyden en collega-journalist Joost Niemöller wil de journalist met de programma's een stem geven aan mensen die zich ongehoord voelen door de volgens de initiatiefnemers te eenduidige NPO. In het praatprogramma Beau maakten Karskens en Berckmoes maandagavond bekend dat zich binnen een dag al 18.000 leden hebben aangemeld.

Ongehoord Nederland zendt niet per direct uit. De bij de Kamer van Koophandel als Omroepvereniging Ongehoord Nederland geregistreerde omroep mikt op een toekomstige plek in het publieke omroepbestel.

De initiatiefnemers richten zich op televisie- en radioprogramma's over onder meer de zorgen rond migratie en "de zin en onzin" van klimaatverandering. Ook de discussie over Zwarte Piet en een kritisch geluid over de Europese Unie zullen volgens de omroep aan bod komen.

De oprichters van Ongehoord Nederland zeggen te worden gesteund door de politieke partijen PVV en Forum voor Democratie. Ze zien "zeker een derde" van Nederland als hun doelgroep.

Voor een voorlopige erkenning als omroep in het publieke bestel zijn minimaal 50.000 betalende leden nodig. Karskens en zijn medeoprichters willen dit aantal voor 31 december hebben geworven.

Het Commissariaat voor de Media controleert of omroepen bij de aanvraag aan de voorwaarden voldoen. Voor definitieve erkenning en zendtijd als omroep binnen het publieke bestel zijn minstens 150.000 betalende leden nodig.

NPO: 'Het staat iedereen vrij een omroep te beginnen'

De NPO wenst Ongehoord Nederland succes met hun aanvraag. "We hebben een open omroepbestel in Nederland met omroepen die alle geluiden laten horen, van WNL en PowNed tot BNNVARA en VPRO", aldus een woordvoerder tegenover NU.nl.

"We bereiken daarmee wekelijks ruim 82 procent van alle Nederlanders. Het nieuws en de achtergronden van alle kanten. Los daarvan staat het in Nederland iedereen vrij om een omroep te beginnen, ook de initiatiefnemers van Ongehoord Nederland."