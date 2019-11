Jochem van Gelder zal maandag te horen zijn als stadionspreker tijdens de thuiswedstrijd van NEC tegen Jong FC Utrecht in het Goffertstadion, schrijft de Gelderlander.

Van Gelder vervangt de vaste stadionspreker Gerry van Campen, die herstellende is van een operatie. Van Gelder zegt dat het goed gaat met Van Campen maar dat maandag nog wat te vroeg is om al aan te treden als speaker.

Tv-presentator Van Gelder is groot voetbalfan. "Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik ben een enorme voetbalsupporter dus ik vind het gaaf er maandag zo dicht op te zitten."

Het is niet de eerste keer dat Van Gelder achter de microfoon plaatsneemt in het NEC-stadion. Hij deed dit in 2006 ook al eens bij de eredivisiewedstrijd tegen AZ en in 2007 bij de streekderby tegen Vitesse, eveneens in de eredivisie.

Het zal geen wekelijks terugkerend event worden voor Van Gelder: "Tegenwoordig zijn de wedstrijden van NEC mijn vaste vader-zoonmomenten met mijn jongste zoon Jesse", legt de presentator uit. "Dat heeft mijn prioriteit dus hopelijk is Gerry snel weer van de partij. Maar nu help ik ze graag uit de brand."