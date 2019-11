Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Uitzending: Live Finale Junior Eurovisie Songfestival

16.00 - 18.30 op NPO3

De dertienjarige Matheu Hinzen won de nationale finale van Junior Eurovisie Songfestival. Daarom mag de Limburger naar Polen om het op te nemen tegen de rest van Europa met het nummer Dans Met Jou.

Dit is er verder in november te zien op tv.

Reportageserie: Loch Ness Monster: New Evidence

22.00 - 00.00 op Discovery

Al duizend jaar worden verhalen verteld over een gigantisch monster dat dood en verderf zou veroorzaken in een groot Schots meer. Neil Gemmell gaat op zoek naar de waarheid.

Dramaserie: Guilt

22.05 - 23.00 op BBC First

Max en Jake McCall brengen zichzelf in de problemen als ze na een bruiloft een oudere man aanrijden. In blinde paniek nemen ze een overhaaste beslissing: ze verstoppen het lijk en vluchten weg. De mannen raken verstrikt in een wereld van list, bedrog en wantrouwen.

Bekijk ook de 10 beste series die nu op Netflix staan.

Realityprogramma: Als de Brandweer

20.30 - 21.30 op SBS6

De brandweer doet een stuk meer dan alleen brand blussen. Als de Brandweer laat zien hoe het is om in de schoenen te staan van deze mannen als ze vanuit de kazerne op een noodgeval afgaan.

Bekijk ook de 10 beste series die nu op Videoland staan.

Film: Logan

20.00 - 22.30 op Veronica

Het vermogen van mutant Logan (Hugh Jackman) als Wolverine om zichzelf te genezen wordt steeds minder. Hij is ondergedoken vlak bij Mexico en daar loopt hij een voortvluchtige mutant tegen het lijf, die wel heel erg veel op hem lijkt. Heb je zin in meer Marvel? Dit zijn alle Marvel-series die exclusief op Disney+ staan.