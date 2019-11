Zaterdagavond keken 719.000 mensen naar Wij Emigreren op SBS6, blijkt zondag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Dat zijn bijna 200.000 meer kijkers dan vorige week.

De show, die volgens critici veel weg heeft van het NPO-programma Ik Vertrek, trok daarmee minder kijkers dan Pauls Nummer 1 Show op RTL 4. Daar keken zaterdag 732.000 mensen naar.

NPO1 was zaterdagavond veruit de best bekeken zender. Ruim 1,4 miljoen mensen keken naar de experimentele goochelshow Mindf*ck Caribbean en het satirische programma Even Tot Hier werd door 1,2 miljoen mensen bekeken. Ook de programma's Studio Sport Eredivisie en Kassa trokken meer dan een miljoen kijkers.