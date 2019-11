Marco van Basten heeft zaterdag tijdens het FOX Sports-programma De Eretribune zijn excuses aangeboden voor het zeggen van "Sieg Heil", kort na een Duitstalig interview van Hans Kraay jr. met Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth.

Van Basten, die een vaste analyticus is van het programma, was op het moment dat hij de betreffende woorden uitsprak niet in beeld, maar zijn opmerking was wel duidelijk hoorbaar op televisie.

Later in het liveprogramma kwam Jan Joost van Gangelen, een van de de presentatoren van De Eretribune, terug op de opmerking Van Basten, die beaamde dat het een "ongepaste grap" was.

"Het was niet mijn bedoeling om mensen daarmee te shockeren, dus excuses hiervoor", aldus Van Basten. "Het was meer om het Duits van Hans uit te leggen."

Ook woordvoerder noemt opmerking ongepast

De drievoudig Wereldvoetballer van het Jaar maakte zijn opmerking voor aanvang van het duel tussen Ajax en Heracles (4-1) en in het weekend dat de Nederlandse profclubs een statement maken tegen racisme, nadat vorige week Ahmad Mendes Moreira van Excelsior racistisch werd bejegend door FC Den Bosch-supporters.

Een woordvoerder van FOX Sports noemt de opmerking van Van Basten eveneens "ongepast". "Niet alleen vandaag, maar iedere dag. Marco vindt dat ook en biedt daarvoor zijn excuses aan, en de zender ook."

In de nasleep van de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd Excelsior-Den Bosch speelde het vermoeden dat een FC Den Bosch-supporter een Hitlergroet zou hebben gebracht. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat dit niet het geval was.