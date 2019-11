Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaireserie: Toms Ierland

20.20-21.00 uur op NPO2

Na in Toms Engeland zijn moederland te hebben doorkruist, gaat Tom Egbers naar Ierland. Zijn overgrootvader, Thomas Duffy, komt er vandaan. Halverwege de negentiende eeuw vluchtte Duffy vanwege de hongersnood naar Engeland.

Misdaadserie: Wisting

20.25-21.55 uur op NPO3

In een boomkwekerij wordt tussen de blauwsparren een lijk gevonden. Rechercheur William Wisting gaat op zoek naar de dader. Wanneer uit vingerafdrukken blijkt dat het om een Amerikaanse seriemoordenaar gaat, wordt FBI-agent Maggie Griffin ingevlogen.

Documentaire: Supersnelle valk

21.00-22.00 uur op NPO2

Met 350 kilometer per uur heeft de slechtvalk een hoge topsnelheid. In deze documentaire gaat een jonge slechtvalk de ultieme test aan: racen tegen een olympisch skiër in de Zwitserse Alpen.

Reportageprogramma: Wij Emigreren

21.35-22.40 uur op SBS6

Rob en Lianne vertrekken naar Curaçao om een bed and breakfast te beginnen. De investering van een paar ton lijkt zonde als er maar een paar gasten komen overnachten. De situatie wordt zelfs zo ernstig dat Lianne haar oude beroep op moet pakken.

Film: Wimbledon

22.35-0.25 uur op SBS9

Proftennisser Peter Colt (Paul Bettany) zakt steeds verder op de ranglijst en bereikt zelfs het dieptepunt als hij op de 119e plaats komt te staan.

