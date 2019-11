Facebook heeft verklaard het niet eens te zijn met de kritiek van Sacha Baron Cohen op zijn beleid voor politieke advertenties. Dat het bedrijf volgens de komiek zelfs Adolf Hitler een platform zou hebben geboden voor antisemitische denkbeelden, is volgens het technologiebedrijf een verkeerd beeld van de werkelijkheid, meldt de BBC vrijdag.

"Wij blokkeren mensen die geweld aanmoedigen en we verwijderen iedereen die het verheerlijkt of ondersteunt", aldus het technologiebedrijf in een verklaring. "Niemand, inclusief politici, kan haat, geweld of massamoord op Facebook promoten."

Cohen uitte zijn kritiek op Facebook donderdag tijdens een toespraak in New York. De komiek nam daar een prijs van een Joodse ngo in ontvangst. Die kreeg hij voor zijn internationale leiderschap in de strijd tegen antisemitisme.

"Als je ze betaalt, plaatst Facebook iedere zogenaamd 'politieke' advertentie die je maar wilt, zelfs als het een leugen is", zei de Britse komiek. "En ze helpen je zelfs om die leugen naar precies de juiste Facebook-gebruikers te krijgen voor maximaal effect."

Cohen: 'Facebook zou Hitler toestaan spotjes te plaatsen'

"Onder deze vreemde logica zou Facebook Hitler hebben toegestaan om dertigsecondenspotjes te plaatsen over zijn 'oplossing' voor het 'Joodse probleem', als het bedrijf zou hebben bestaan in de jaren dertig."

Facebook-topman Mark Zuckerberg vertelde eind oktober dat Facebook niet van plan is om politieke advertenties te verbieden op het platform. De druk op het sociale medium om zijn beleid aan te passen, nam toe nadat Twitter eerder die maand aankondigde dat politieke advertenties vanaf 22 november niet meer zijn toegestaan op het platform.