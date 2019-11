Beau, de talkshow van Beau van Erven Dorens die sinds begin september te zien is op RTL 4, heeft vrijdagavond voor het eerst meer dan een miljoen kijkers getrokken.

Het latenightprogramma was goed voor 1.052.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Twee weken geleden deed de talkshow het met 983.000 kijkers ook al erg goed.

De eerste aflevering van Beau trok 650.000 kijkers. Daarna zakte het gemiddelde flink. Vrijdag had Van Erven Dorens, die eerder al zei even de tijd nodig te hebben om zijn show neer te zetten, onder anderen Edwin Evers, Ronald Koeman en Rico Verhoeven te gast.

Ook profiteerde hij van het feit dat zijn programma werd uitgezonden na het immer populaire The voice of Holland, waarnaar bijna twee miljoen mensen keken. De talentenjacht eindigde daarmee op de eerste plek in de kijkcijferlijst. Beau is terug te vinden op de zevende plaats.