Marieke Elsinga is van mening dat collega's Mattie Valk en Wietze de Jager niet hadden moeten stoppen met samenwerken. In RTL Boulevard zegt de presentatrice en dj, die nu zelf samen met Valk een programma maakt, dat ze hoopt dat de twee weer met elkaar in gesprek gaan.

Edwin Evers zegt in het programma dat hij denkt dat Valk en De Jager de top van de radiowereld hadden kunnen bereiken als ze hun programma samen waren blijven maken. Elsinga sluit zich daarbij aan. "Het is onwaarschijnlijk zonde. Dan waren ze de nummer één geweest. Punt."

De radio-dj die nu een programma maakt met Valk op Q Music, is van mening dat de situatie beter had kunnen worden afgehandeld. "Dit had veel beter gemanaged moeten worden. Het precieze verhaal ken ik zelfs ook niet. Elk verhaal heeft twee kanten en ik ken alleen die van Mattie."

Hoewel Elsinga niet haar eigen programma met Valk had gekregen als hij een duo met De Jager was gebleven, vindt ze het jammer voor de twee dj's. "Het gaat bij ons heel goed, maar die twee jongens hadden dat jongensboek moeten afschrijven."

Elsinga werkte eerst als verslaggever voor het radioprogramma Mattie & Wietze. In 2018 begon ze samen met Valk aan de show Mattie & Marieke.

Valk en De Jager zouden in 2017 samen de overstap maken naar Sky Radio, na zes jaar samen te hebben gewerkt bij Q Music. Valk besloot uiteindelijk toch een contract bij Q Music bij te tekenen. De Jager zei later gekwetst te zijn, omdat Valk zijn beslissing maakte zonder samenspraak met zijn directe collega. De Jager ging aan de slag bij Radio 538.