Dieuwertje Blok maakt, net als vorig jaar, weer een sinterklaasshow voor de publieke omroep. De Sinterklaasjournaal-presentatrice zal in de show, die wordt uitgezonden op donderdagavond 5 december, vergezeld worden door onder anderen Rafael van der Vaart en Henny Huisman.

Ook de Hoofdpiet, Rob Jetten, Soundos El Ahmadi, Frank Evenblij, Victor Mids, Piet Paulusma en Robèrt van Beckhoven zijn te gast in Heerlijk avondje voor Sinterklaas, waarin de goedheiligman in het zonnetje wordt gezet.

Blok is al achttien jaar te zien in het Sinterklaasjournaal. Vorig jaar presenteerde ze eveneens de sinterklaasshow, die toen nog Sinterklaas, Wie Kent 'm Niet? als titel meekreeg. Toen was Evenblij te zien als mede-presentator.

Voor die tijd verzorgde Paul de Leeuw de sinterklaasshow voor de publieke omroep. Hij is inmiddels overgestapt naar RTL en maakt dit jaar, net als in 2018, Sint & Paul pakken uit. Dit programma is net als Heerlijk avondje voor Sinterklaas om 20.30 uur te zien.