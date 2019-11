Piet Paulusma neemt op 30 december afscheid van zijn werkgever SBS. De weerman zal dan voor het laatst te zien zijn in Piets Weerbericht, bevestigt Talpa in gesprek met NU.nl.

Paulusma zal in de aanloop hiernaartoe alle provincies langsgaan om zijn kijkers te bedanken. "Ik noem het geen afscheid, want ik ga gewoon door, alleen niet bij SBS", aldus de weerman.

Begin februari werd bekend dat het contract van de 62-jarige weerman bij SBS na een dienstverband van 23 jaar niet wordt verlengd: productiemaatschappij Talpa wil een ander soort weerberichten gaan verzorgen en heeft hiervoor RTL-meteorologen Dennis Wilt en Amara Onwuka aangetrokken.

Kort daarna liet Omroep MAX-baas Jan Slagter weten dat hij overwoog om Paulusma aan zijn zender te verbinden. Hierover is de weerman nog steeds in gesprek, maar hij is ook van plan om online het weer te blijven verzorgen. De Fries wil een site maken waarop de weersverwachtingen voor vakantiebestemmingen over de hele wereld worden gepubliceerd.