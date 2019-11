Rapper Bizzey is in een driedelige documentaireserie geportretteerd. In de serie, uitgezonden door Videoland, wordt een "rauw en intiem" portret van de artiest weergegeven.

Volgens RTL lijdt Bizzey ook onder het grote succes dat hij heeft en dus zijn in de docuserie niet alleen de pieken, maar ook de dalen van zijn carrière en persoonlijke leven te zien.

"Zijn privésituatie holt achteruit, de breuk met Famke Louise zit hem nog steeds dwars en steeds vaker spelen donkere gedachten op", zo wordt verteld over de serie.

"Deze komen voort uit de continue drang naar innovatie, het verdelen van zijn aandacht tussen werk en privé, de zoektocht naar rust en geluk en bovenal zijn drang om beste versie van zichzelf te zijn."

De rapper, die eigenlijk Leendert Roelandschap heet, brak door als onderdeel van de formatie Yellow Claw en reisde daarmee de hele wereld over. Hij koos voor een solocarrière en scoorde in Nederland al vier nummer één-hits, waaronder Traag.

Momenteel neemt de rapper en producer op doktersadvies rust, nadat hij een optreden moest afzeggen wegens hartklachten. Hij werd gediagnosticeerd met een ontstoken hartzakje.

Bizzey is vanaf 6 december te zien op Videoland.