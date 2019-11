Henry van Loon, Prem Radhakishun en zanger Brace zijn de eerste drie BN'ers die zijn aangekondigd als zogeheten 'roasters' van Ali B. De rapper en komiek is op 17 december het onderwerp van grappen in het Comedy Central-programma The Roast.

Van Loon deed al eerder mee aan het programma, toen de uitzending over Giel Beelen ging. Voor Radhakishun en Brace is het de eerste keer dat ze meedoen.

The Comedy Central Roast of Ali B is op 17 december te zien.

Eerder werden bekende Nederlanders als Gordon en Johnny de Mol al 'geroast'. In de Verenigde Staten deden onder anderen Donald Trump, Bruce Willis, Alec Baldwin en Justin Bieber al eens mee.