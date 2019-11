RTL stopt met direct met het uitzenden van De Villa, een programma waarin vrijgezelle mannen en vrouwen aan elkaar worden gekoppeld. In enkele scènes was er seksueel grensoverschrijdend gedrag zichtbaar en de zender heeft na klachten hierover besloten de datingshow niet meer uit te zenden.

"Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en mag nooit worden gepromoot, niet voor en niet achter de schermen", zegt een RTL-woordvoerder tegen RTL Boulevard.

"Dat er tot twee keer toe scènes worden uitgezonden die iets anders suggereren, kunnen we niet tolereren en we bieden hiervoor onze excuses aan."

De zender zal een grondig onderzoek starten "met de desbetreffende inhoudelijk verantwoordelijken bij de zender en bij producent Blue Circle om te achterhalen hoe dit fout heeft kunnen gaan". "En vooral hoe we dit in de toekomst voorkomen", aldus RTL.

In de betreffende scène liet een deelneemster weten geen kus te willen van een andere deelnemer, die vervolgens bleef aandringen.

In een ander fragment was te zien dat een deelneemster boven op een andere bewoonster ging liggen. Er werden tot dusver vier afleveringen van de datingshow uitgezonden, die wekelijks op woensdag te zien was.

Eerdere reeks werd ook voortijdig gestaakt

Ook een eerdere Nederlandse reeks uit 2011, die is opgenomen in het Spaanse Lloret de Mar, werd niet helemaal uitgezonden, omdat een mannelijke kandidaat was veroordeeld voor moord.

De Villa was oorspronkelijk een Britse serie die van 1999 tot 2003 werd uitgezonden. In het programma bepaalt een computer welke deelnemers het beste bij elkaar passen. Aan het eind wordt duidelijk of zij inderdaad met elkaar eindigen.