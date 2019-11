In Spanje is het televisieprogramma Gran Hermano, de Spaanse versie van realityshow Big Brother, onder vuur komen te liggen nadat een vermeende verkrachting werd gefilmd. Kandidate Carlota Prado zou zijn misbruikt door medekandidaat José María López en de makers confronteerden haar de dag erna met de beelden.

Prado en López deden in 2017 beiden mee aan Gran Hermano Revolution. De twee leken het in eerste instantie goed met elkaar te kunnen vinden. Na een feest in het huis was Prado onder invloed van alcohol en werd door López naar bed gebracht. Daar zou hij haar hebben gedwongen zich uit te kleden en haar hebben verkracht.

De dag na het voorval werd López uit het programma gezet. Ook Prado vertrok niet veel later uit de show. Later besloot Prado toch om aangifte te doen, nadat haar door de programmamakers was afgeraden om over het incident te praten.

Nu, twee jaar later, begint het proces tegen López en heeft de krant El Confidencial videomateriaal in handen gekregen, waaruit blijkt dat de makers van het programma wisten wat er zich die bewuste nacht in het huis voltrok.

Prado krijgt beelden vermeende verkrachting alleen in kamer te zien

Op de beelden is te zien hoe Prado zich moet melden in de zogeheten confessional room waar de kandidaten tegen de camera praten. In deze kamer krijgt ze zonder uitleg de beelden te zien die de avond ervoor in haar slaapkamer zijn gemaakt. Zo is te horen dat Prado meerdere malen tegen López zegt dat hij moet ophouden.

Prado smeekt 'big brother', die alleen via een microfoon met haar communiceert, om de beelden stop te zetten, maar aan dit verzoek wordt geen gehoor gegeven. "We vinden dat je deze beelden moet zien", valt te horen. Prado probeert de kamer tevergeefs te verlaten. Uiteindelijk stopt de video, maar blijft de audio nog steeds doorlopen.

Vervolgens stelt de stem over de microfoon dat López uit het huis is gezet en dat het beter voor allebei is als er verder niet over de gebeurtenissen wordt gesproken met de andere kandidaten. Ze krijgt psychologische hulp aangeboden, ook al stelt Prado dat ze met haar vrienden wil praten. De kandidate zit ruim tien minuten alleen in de kamer voordat een psycholoog en de CEO van productiemaatschappij Zeppelin TV haar opvangen.

El Confidencial weet te melden dat de makers van Gran Hermano en medewerkers van zender Telecinco, dat het programma uitzendt, Prado nooit meer hebben benaderd na het voorval. De zender en productiemaatschappij hebben nog niet in het openbaar gereageerd op de publicatie van de beelden.