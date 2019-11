De makers van de absurdistische VPRO-serie Joardy Season komen vanaf 13 december met een nieuwe online reeks, genaamd Joardy Sitcom.

Acteur Jim Deddes was de man achter Joardy Season, waarin hij het typetje Harco speelde. In de nieuwe achtdelige serie kruipt Deddes in de huid van barman Joardy, een ex-junk en fietsenmaker die nu eigenaar is van een café.

Verschillende acteurs, onder wie Reinout Scholten van Aschat en Anneke Blok, spelen een gastrol in Joardy Sitcom. Ook schrijver Johan Fretz en rapper Yung Nnelg maken hun opwachting.

Joardy Season kreeg eerder dit jaar een eervolle vermelding van de jury van de Zilveren Nipkowschijf. De sketches worden geschreven door Deddes en Jan Hulst.

De nieuwe afleveringen zijn vanaf 13 december wekelijks te zien via het YouTube-kanaal van NPO3.