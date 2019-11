Nick & Simon nemen de presentatie van het komende seizoen van Beste Zangers op zich. Via het Instagram-account van het programma wordt bekendgemaakt dat Jan Smit niet op tijd zal zijn hersteld om zelf de presentatie te doen.

"Omdat Jan Smit tijdelijk een stapje terug doet, schieten zijn vrienden Nick en Simon hem te hulp en nemen zij eenmalig het gastheerschap over van Beste Zangers", valt te lezen op sociale media.

Het muziekprogramma waarin artiesten elkaars liedjes vertolken, wordt normaal gesproken opgenomen in het voorjaar, maar voor de volgende reeks is gekozen om voor het einde van het jaar al te filmen. Smit is daarom niet op tijd hersteld om zelf de presentatie, zoals in eerdere seizoenen, op zich te nemen.

Smit maakte onlangs bekend zijn optredens voor de rest van het jaar te annuleren wegens gezondheidsproblemen. "Ik heb - nadat ik acute laryngitis opliep - besloten mijn agenda tot het einde van het jaar vrij te maken. Ik ondervind momenteel te veel hinder van lichamelijke klachten", aldus Smit destijds op Instagram.